Wahl in der Türkei

Experte: Darum überraschen die Stimmen der Deutsch-Türken für Erdogan nicht

Knapp 500.000 der in Deutschland lebenden Türken haben sich bei der Präsidentenwahl für Erdogan entschieden. Einen Grund sieht ein Experte in den Ausgrenzungserfahrungen, etwa durch rechtsradikal motivierte Anschläge in Deutschland.