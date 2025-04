Nürnberg (epd). Erstmals in der Geschichte der Stadt Nürnberg eröffnet dort am 1. Juni eine jüdische Kita. Wie die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Nürnberg am Donnerstag mitteilte, liegen zwei Jahre Bauzeit und eine noch längere Planungsphase hinter den Verantwortlichen. Man sei "stolz, nun am Ziel angekommen zu sein". Über das Kita-Portal der Stadt Nürnberg könnten noch Kinder ab einem Jahr für Krippenplätze sowie Kindergartenkinder angemeldet werden. Noch gebe es freie Plätze, die Bestätigung bei erfolgreicher Buchung erfolge durch die Verwaltung der IKG.