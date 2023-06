München (epd). Erstmals veranstaltet der Bayerische Rundfunk (BR) im Herbst ein Podcastfestival in Nürnberg. Vom 10. bis zum 14. Oktober können Besucherinnen und Besucher insgesamt 15 Podcast-Shows live auf der Bühne erleben, teilte der BR am Dienstag in München mit. Mit dabei seien unter anderem "Bayern 3 True Crime", das Kinderformat "Lachlabor" und der Fußball-Podcast "Jogo Bonito".

Auf dem Programm stünden sowohl Erfolgsformate des BR und der ARD als auch Geheimtipps. Die Themen reichten von Mitmach-Shows für Kinder und Familien über unterhaltsame Podcasts bis hin zu gesellschaftskritischen, philosophischen und psychologischen Formaten. Alle Liveshows werden den Angaben zufolge aufgezeichnet und können im Anschluss in der ARD Audiothek abgerufen werden.

Die Shows finden in der Kulturwerkstatt, dem Löwensaal, dem Z-Bau und dem BR-Studio in Nürnberg statt. Tickets sind ab sofort unter podcastfestival.de erhältlich, die Preise liegen zwischen 22 und 28 Euro pro Veranstaltung (Kinder teilweise frei/ermäßigt).

Das BR-Podcastfestival ist Teil des Jubiläums "100 Jahre Radio". Vom 7. September bis zum 29. Oktober feiert der BR zusammen mit allen Landesrundfunkanstalten der ARD die wechselvolle Vergangenheit des Radios sowie die Gegenwart und die Zukunftsperspektiven des Mediums Audio.