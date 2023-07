Mainz, München (epd). In Bayern sind im ersten Halbjahr 2023 nur drei Genehmigungen für Windkraftanlagen erteilt worden. Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur hervor, die der SWR ausgewertet hat. Die Schere zwischen den Bundesländern geht damit weiter auseinander, teilte der SWR am Freitag mit. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein seien jeweils mehr als 100 Genehmigungen erteilt worden.

Laut Umweltbundesamt muss die installierte Leistung der Windräder in Deutschland von derzeit insgesamt rund 60 Gigawatt bis zum Jahr 2030 fast verdoppelt werden. Ein modernes Windrad an Land könne, je nach Standort, die Strommenge liefern, die rund 3.500 bis 4.000 Haushalte in einem Jahr verbrauchen, so die Mitteilung weiter. Insgesamt seien deutschlandweit im ersten Halbjahr 627 Windräder genehmigt worden. Um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen, müssten rund 1.500 neue Windräder pro Jahr dazukommen.

Obwohl Bayern schon in den vergangenen Jahren bei den Windkraft-Genehmigungen im Ländervergleich weit hinten lag, habe sich das Bayerische Umweltministerium gegenüber dem SWR sehr zufrieden gezeigt. Man bewerte die Entwicklung beim Ausbau der Windenergie seit Anfang des Jahres "sehr positiv". Weiter teilt das Umweltministerium mit: "Bei der Windkraft haben wir eine Aufholjagd gestartet". Ganz anders sieht das die Opposition in Bayern. Die Landesvorsitzende der Grünen, Eva Lettenbauer, kritisiert den stockenden Ausbau gegenüber dem SWR deutlich: "Bayern ist weiter ein Wind-Entwicklungsland, andere Bundesländer hängen uns beim Ausbau ab."

Aus Sicht von Experten ist der massive Ausbau der Windenergie an Land entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Wichtig sei hierfür vor allem, dass die Länder ausreichend Flächen für die Windkraftnutzung ausweisen. In Bayern wurde dafür die lange Zeit sehr umstrittene "Abstandsregelung" aufgeweicht. Damit müssen Windräder in Bayern jetzt nicht mehr einen Abstand zum nächsten Wohnhaus einhalten, der dem zehnfachen ihrer Höhe entspricht. Ob dadurch in Zukunft auch in Bayern mehr Windräder gebaut werden, ist noch offen.