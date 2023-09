München (epd). Zum Beginn des neuen Schul- und Kindergartenjahres erhalten alle bayerischen Vorschulkinder und Erstklässler einen Gutschein über 50 Euro für einen Seepferdchen-Schwimmkurs. "Der Bayerischen Staatsregierung und mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Kinder in Bayern möglichst früh schwimmen lernen und sichere Schwimmerinnen und Schwimmer werden", sagte Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München. Schwimmen zu können mache nicht nur Spaß, sondern rette auch in Notsituationen Leben. Laut einer DLRG-Umfrage aus dem Jahr 2022 hat sich die Zahl der Nichtschwimmer unter Grundschülern zwischen den Jahren 2017 und 2022 von zehn auf 20 Prozent verdoppelt.

Unter dem Motto "Mach mit - Tauch auf!" soll das im Corona-Schuljahr 2020/2021 ins Leben gerufene Seepferdchen-Schwimmförderprogramm neu aufgelegt und dauerhaft für Vorschulkinder fortgeführt werden. Die Gutscheine könnten grundsätzlich bei allen bayerischen Schwimmvereinen, der Deutschen-Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG), der Wasserwacht aber auch bei privaten oder kommunalen Schwimmkursanbietern eingelöst werden, soweit diese einverstanden seien, hieß es in der Mitteilung. Mit dem staatlichen Zuschuss solle insbesondere auch finanziell benachteiligten Kindern der Zugang zu Schwimmkursen ermöglicht werden.