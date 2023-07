Fürth (epd). Am Mittelkreis im Fußballstadion des Zweitliga-Vereins Greuther Fürth findet vor der Saisoneröffnung ein Stadion-Gottesdienst statt. Die beiden evangelischen und katholischen Dekane, Jörg Sichelstiel und Andre Hermany, Pfarrerin Stefanie Schardien und Greuther Fürth-Präsident und Komödiant Volker Heißmann sind beteiligt, teilte das Dekanat am Wochenende mit. Ein solcher Gottesdienst finde zum ersten Mal statt, hieß es. Termin ist Dienstag, 11. Juli, um 19 Uhr im Stadion am Ronhof. Es spielt der Bezirksposaunenchor und der Gospelchor "Reaching Heaven" singt.