Bamberg (epd). Der katholische Erzbischof Herwig Gössl hat bei der Fronleichnamsfeier in Bamberg vor einem Leben ohne Glauben gewarnt. Eine Gesellschaft, die Gott vergesse, verliere letztlich an Orientierung und Sinn, sagte er laut einer Mitteilung der Erzdiözese. In seiner Predigt im Dom verglich Gössl den Lebensweg mit der 40-jährigen Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste. Diese Erfahrung habe gezeigt, dass das Volk "ohne Gott verloren ist". Der Erzbischof kritisierte die Vorstellung, dass Wohlstand und Sicherheit den Glauben überflüssig machten.

Gössl rief dazu auf, den Glauben bewusster zu leben. Wer mit Gott durchs Leben gehe, könne "den Ängsten und den Angstmachern heute und in Zukunft widerstehen". Nach dem Gottesdienst zogen tausende Gläubige durch die Bamberger Altstadt. Ein 600 Kilogramm schweres Domkreuz wurde von 18 Männern getragen. Die Fronleichnamsprozession in Bamberg findet seit 1390 statt.