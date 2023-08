Oswiecim, Bamberg, Berlin (epd). Der emeritierte Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, hat bei einer Gedenkfeier im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz zu einem gerechten Frieden in der Ukraine aufgerufen. Die politisch Verantwortlichen müssten alles tun, damit "die Menschen dort nicht mehr leiden müssen und die Geflüchteten wieder in ihre Heimat zurückkehren können", sagte Schick am Montag laut einer Mitteilung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.

Zugleich erinnerte Schick an das Schicksal des Paters Maximilian Kolbe, der inmitten der Unmenschlichkeit des Lagers "die Menschlichkeit bewahren konnte". Der 14. August ist der Gedenktag Kolbes. Der heilige Maximilian Kolbe wisse, "was Krieg ist und was er für die Menschen bedeutet", fügte der Erzbischof hinzu.

Die katholische Kirche verehrt Kolbe als einen der wichtigsten Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Der Franziskaner hatte im Juli 1941 die Lagerleitung gebeten, ihn anstelle eines zum Tod verurteilten Familienvaters hinzurichten. Am 14. August 1941 wurde Kolbe mit einer Giftspritze in Auschwitz getötet.

Schick nahm den Angaben zufolge am 14. Europäischen Workshop zum Umgang mit der gewaltbelasteten Vergangenheit von Auschwitz teil. Dieser wird von der Maximilian-Kolbe-Stiftung jährlich organisiert. Schick ist Vorsitzender des Stiftungsrats der Kolbe-Stiftung.