München (epd). Eva Eder ist neue Sprecherin der Fachgruppe Marketing und Vertrieb im Evangelischen Medienverband für Deutschland (EMVD). Damit ist Eder, die im Evangelischen Presseverband für Bayern (EPV) seit 2013 die Abteilung Marketing leitet, die Nachfolgerin von Michaela Jestrimski (Hamburg), die nicht mehr für die ehrenamtliche Aufgabe kandidiert hat, wie der EMVD am Freitag mitteilte. "Ich freue mich sehr über diese spannende Aufgabe, um gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland die Marketingaktivitäten der evangelischen Medienhäuser auf allen Kanälen voranzubringen", sagte Eder zu ihrer Wahl. Als Sprecherin der Fachgruppe gehört Eder künftig auch dem erweiterten EMVD-Vorstand an. Im EMVD sind bundesweit rund 40 Verlage und Medienunternehmen organisiert. Vorsitzender des EMVD ist Roland Gertz, Direktor des EPV in München.