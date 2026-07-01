Tutzing (epd). Die Evangelische Akademie Tutzing feiert im kommenden Jahr ihr 80-jähriges Bestehen. Seit der ersten Tagung im Sommer 1947 stehe sie für Orientierung, Begegnung und Partizipation für Menschen aller Altersgruppen, teilte das Haus am Starnberger See am Mittwoch mit. Das nun erschienene Jahresprogramm 2026/2027 stehe unter dem Motto "Vorausdenken" und solle die Funktion der Akademie als "interdisziplinäres Forum für Zukunftsfragen" unterstreichen.

Ziel der Akademie sei es, "durch offenen Diskurs die eigene, qualifizierte Meinungsbildung möglich zu machen" und damit Demokratie zu fördern und Zivilgesellschaft zu stärken, schreibt Direktor Udo Hahn in seinem Grußwort des Programmheftes. Von September 2026 bis Juli 2027 lädt sie daher zu zahlreichen Veranstaltungen im historischen Schloss Tutzing. Dabei soll es um Themen gehen wie gesellschaftlichen Zusammenhalt und politische Kultur, Krieg und Frieden, Religion und Spiritualität, Psychologie und gesellschaftliche Transformation, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Erinnerungskultur oder soziale Gerechtigkeit.