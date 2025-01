Nürnberg (epd). Die evangelischen Kirchengemeinden St. Georg in Kraftshof und Zum Guten Hirten in Boxdorf vereinigen sich. Gefeiert wird der Zusammenschluss mit einem Festgottesdienst am 2. Februar (10 Uhr) und einem Begegnungsfest im Guten Hirten, wie das evangelische Dekanat Nürnberg am Donnerstag mitteilte. Mit dabei ist Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern.

Der Fusion der beiden Kirchengemeinden im Knoblauchsland ging ein zweijähriger Beratungsprozess voraus. Ziel war, das kirchliche Leben in den sechs Dörfern des Gemeindegebiets zukunftsfähig zu organisieren. Künftig gibt es nur noch einen Kirchenvorstand, ein Pfarramt und einen Gemeindehaushalt. Das Gemeindeleben hingegen soll vielfältiger werden.

Die Kirchengemeinden verbindet eine gemeinsame Geschichte: Boxdorf gehörte bis in die 1970er Jahre zu St. Georg. Der neu zusammengesetzte Kirchenvorstand will das gewachsene Gemeindeleben fördern und zugleich ein neues "Wir" entwickeln, wie es heißt.