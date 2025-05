Nürnberg (epd). Die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) startet am Sonntag (11. Mai) ihre diesjährige Spendensammlung. Bis Ende Juni bitten Ehrenamtliche und Konfigruppen unter dem Motto "miteinander Kirche gestalten" in den über 1.500 evangelischen Gemeinden im Freistaat um Geld für ihre Arbeit, teilte die EJB am Donnerstag mit. Landesbischof Christian Kopp unterstützt die Aktion: "Wenn junge Menschen Verantwortung übernehmen, mitgestalten und ihre Ideen einbringen, dann wird Kirche lebendig und zukunftsfähig", sagte er laut Mitteilung. Die Jugendsammlung ist den Angaben zufolge eine zentrale Finanzierungsquelle für die Projekte der evangelischen Jugendarbeit.

Junge Menschen brächten Ideen, Fragen und Begeisterung ein und machten Kirche damit "zu einem lebendigen Ort der Gemeinschaft und Hoffnung", erklärten die EJB-Vorsitzenden Malte Scholz und Annabel Baumgardt. Deshalb sei die Jugendsammlung auch mehr als ein Spendenaufruf: "Sie ist ein starkes Zeichen dafür, wie viel junge Menschen bewegen können, wenn wir ihnen Vertrauen und Raum geben." Der Erlös fließe in Freizeiten, Jugendgottesdienste, Gruppenstunden und vielfältige ehrenamtliche Projekte. 60 Prozent der Spenden kämen der Jugendarbeit vor Ort zugute, 40 Prozent würden auf Landesebene zur Förderung und Schulung junger Ehrenamtlicher verwendet.

Die EJB erreicht mit ihren Angeboten nach eigenen Angaben jährlich mehr als 250.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die 17.500 ehrenamtlichen Mitarbeitenden engagieren sich dabei in 3.000 regelmäßig stattfindenden Gruppen und bei über 6.000 Angeboten und Aktionen der evangelischen Jugendarbeit.