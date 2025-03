Nürnberg (epd). Mit einer Konzertlesung, einem Anti-Rassismus-Workshop, Demokratie-Training und einem Gesprächs-Café beteiligt sich die Evangelische Jugend Nürnberg (ejn) auch in diesem Jahr an den Wochen gegen Rassismus, die vom 17. bis 30. März in Nürnberg stattfinden.

Zum Auftakt lädt die ejn am 16. März um 19.30 Uhr zur Konzertlesung "Jesus ist nicht schwarz-weiss - Gespräche, Lieder und Geschichten am Küchentisch" mit Judy Bailey, Sarah Vecera und Patrick Depuhl in die Jugendkirche LUX ein, teilte sie am Mittwoch in Nürnberg mit. Im Vorfeld der Lesung wird in der Jugendkirche von 15 bis 18 Uhr ein Anti-Rassismus-Workshop mit Thea Hummel und Julian Elf, Referent*innen der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) angeboten.

Am 19. März veranstaltet das Team der gesellschaftspolitischen Jugendbildung der ejn um 18.30 Uhr im eckstein-Haus der evangelischen Kirche in Nürnberg den Workshop "Betzavta kennenlernen". Betzavta, hebräisch für Miteinander, ist eine Methode, die demokratische Aushandlungsprozesse und die Anerkennung verschiedener Standpunkte in den Blick nimmt, heißt es in der Mitteilung.

Am 27. März wird das Motto "Menschenwürde" der Wochen gegen Rassismus von 15 bis 17 Uhr beim wöchentlichen inklusiven Stadtteilcafé im evangelischen Stadtteilhaus leo aufgegriffen. Besucher und Besucherinnen können über den Begriff ins Gespräch kommen, gemeinsam herausfinden, was er für sie bedeutet und wie man ihn verteidigen kann.