Nürnberg (epd). Die Evangelische Jugend in Bayern beteiligt sich an der evangelischen Fastenaktion "Sieben Wochen Ohne". Man nehme das diesjährige Motto "Luft holen. Sieben Wochen ohne Panik" zum Anlass für einen "bewussten Umgang mit Atem, Ruhe und Verzicht", teilte der evangelische Jugendverband am Dienstag mit. Die Fastenzeit startet am Aschermittwoch (5. März) und dauert bis Ostern. Man wolle junge Menschen zum Mitmachen anregen und zeigen, dass die Fastenzeit "mehr bedeute, als nur den vorübergehenden Verzicht" auf Süßes oder andere Konsumgüter.

In evangelischen Jugendgruppen und Freizeiten in ganz Bayern soll die Aktion "Sieben Wochen Ohne" genutzt werden, "gezielt über das Thema Achtsamkeit im Alltag" zu sprechen. Angesichts des Drucks in Schule, Studium oder auch in der Ausbildung sei es wichtig, "regelmäßig Luft zu holen und auf die eigenen Bedürfnisse zu achten", erläuterte Malte Scholz, Vorsitzender der Evangelischen Jugend in Bayern. Er verzichte in den rund 50 Tagen etwa bewusst auf Zucker. Zugleich nehme er sich bewusst Zeit für bestimmte Aktivitäten, die sonst zu kurz kommen, wie etwa das Bibellesen.

Die evangelische Kirche lädt seit 40 Jahren mit ihrer Aktion "Sieben Wochen Ohne" dazu ein, die Zeit zwischen dem Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben und zu gestalten. Am kommenden Sonntag (8. März) eröffnet der Hannoversche Landesbischof Ralf Meister die bundesweite Fastenaktion offiziell mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Martin in Nienburg an der Weser. (xxxx/04.03.2025)