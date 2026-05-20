Hof (epd). Die Hofer Pionierkirche für junge Menschen YouLo und die Evangelische Jugend sind am Pfingstsonntag (24. Mai) auf der Gaming-Messe LFG-Con in Hof vertreten. Am Stand können Besucherinnen und Besucher ein Point-and-Click-Spiel über Martin Luther ausprobieren, die Entspannungslounge nutzen und einen "Gamer-Segen" bekommen, heißt es in einer Mitteilung der YouLo vom Mittwoch. Die Gaming-Community sei ein "Ort von Zugehörigkeit und Freundschaft" - wie auch die Angebote evangelischer Gemeinden.

Über die Messe hinaus möchte die evangelische Kirche in Hof in weiteren Formaten Gamingbegeisterte ansprechen, heißt es weiter. So sollen im Juni das analoge Gesprächs-Format "Questlog" starten und im Herbst eine "Zockerfreizeit" stattfinden, die gemeinsames Spielen mit Gesprächen über Gott und die Welt verknüpft. YouLo ist eine Pionierkirche für junge Menschen in Hof, die von der MUT-Initiative der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern gefördert wird. Eigenen Angaben nach bietet sie einen Ort für Glauben und Gemeinschaft, der offen, mehrsprachig und ohne feste Erwartungen daran ist, wie Glaube aussehen muss.