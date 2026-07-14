Regensburg (epd). Ein evangelischer Pfarrer aus der Oberpfalz ist mit sofortiger Wirkung vorläufig des Dienstes enthoben worden. Anlass sei die Einleitung eines kirchlichen Disziplinarverfahrens, teilte der Regionalbischof im Kirchenkreis Schwaben-Altbayern, Klaus Stiegler, am Dienstag mit. Angaben zum Inhalt des Disziplinarverfahrens wurden nicht gemacht. Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Das eingeleitete Verfahren betreffe "nach derzeitigem Kenntnisstand" keine Vorgänge aus der Tätigkeit des Pfarrers an seiner jetzigen Dienststelle. Die vorläufige Dienstenthebung diene einer ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens und dem Schutz aller Beteiligten, nicht zuletzt auch dem Schutz des Pfarrers selbst, hieß es weiter.