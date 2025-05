Nürnberg (epd). Das evangelische Altenheim im Nürnberger Stadtteil Eibach wird zum 30. Juni 2025 geschlossen. Als Ursache nannte der Träger der Einrichtung, der Evangelische Altenwohnheimverein Nürnberg-Eibach, am Freitag den Personalmangel in der Pflege. Aufgrund von Kündigungen und Renteneintritten könne ab dem 1. Juli kein Dienstplan mehr aufgestellt werden. Die Einrichtung beherbergte früher bis zu 90 Personen. Schon seit längerer Zeit seien keine Bewohner mehr aufgenommen worden. Derzeit leben der Mitteilung zufolge noch 36 Personen in dem Haus.

Da die bereits 1974 errichtete Immobilie die derzeitigen baulichen Standards nicht erfüllen kann, sollte das Haus sowieso in diesem Jahr geschlossen werden, hieß es. Die Bewohner sollen in den kommenden Wochen in Einrichtungen der Umgebung untergebracht werden. Auch für die noch verbliebenen Mitarbeitenden werde es berufliche Perspektiven geben. Ihnen werde ein konkretes Weiterbeschäftigungsangebot von einem anderen diakonischen Träger von Pflegeheimen gemacht.

Der Evangelische Altenwohnheimverein Eibach hat laut Mitteilung keine weiteren Einrichtungen. Der Verein plane, das vorhandene Objekt abzureißen und auf dem Gelände in Kooperation mit der Arche Noris ein neues, modernes Pflegeheim zu errichten.