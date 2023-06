Bamberg (epd). Das evangelische Dekanat in der katholischen Bischofsstadt Bamberg sucht eine neue Leitung. In der Juli-Ausgabe des "Amtsblatts" der bayerischen Landeskirche ist die Dekansstelle inklusive der ersten Pfarrstelle an der Kirche St. Stephan ausgeschrieben. Aktuell hat das Amt Kirchenrat Hans-Martin Lechner (61) inne, der nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes (epd) vorzeitig in den Ruhestand geht. Die Neubesetzung soll zum 1. April 2024 erfolgen, die Bewerbungsfrist endet am 21. Juli.

Der Dekanatsbezirk Bamberg umfasst den Angaben zufolge mehr als 36.000 evangelische Gemeindeglieder in 20 Kirchengemeinden. Er liegt zwischen Fränkischer Schweiz, Steigerwald, Haßbergen und Aischgrund, im Ballungsraum Bamberg leben rund 50 Prozent der Evangelischen. Die Region besteht aus teilweise seit der Reformationszeit evangelisch geprägten Dörfern, aber auch etlichen Diasporagemeinden. Im Dekanat sind 27 Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kirchengemeinden sowie etliche weitere für Sonderaufgaben tätig.

Lechner leitet das Dekanat seit September 2014, nachdem er elf Jahre lang Dekan in Bad Berneck (Landkreis Bayreuth). Davor war er Pfarrer im mittelfränkischen Gunzenhausen. In Bamberg ist der Dekan in der Regel auch Verwaltungsratsvorsitzender des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim mit 1.500 Mitarbeitenden.