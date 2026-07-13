Nürnberg (epd). Die Freizeitgruppe "Brügg'nbauer", die Angebote für Menschen mit und ohne Behinderungen gestaltet, erhält den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags. "Wir freuen uns sehr", sagte Julia Korn von der Evangelischen Jugend Nürnberg laut Mitteilung vom Montag. "Es tut dem Team, das vor allem aus Ehrenamtlichen besteht, gut, dass diese Arbeit Wertschätzung erfährt." Die inklusive Freizeitgruppe "Brügg'nbauer" ist Teil der Evangelischen Jugend. Den Bürgerpreis des Landtags erhält sie in der Kategorie "Inklusion", die Preisverleihung ist am 29. Oktober in München.

"Bei unseren Angeboten, wie Freizeitfahrten oder den regelmäßigen Kaffee-und-Kuchen-Nachmittagen im leo kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen und erleben Austausch, Gemeinschaft und Zusammenhalt", erläuterte Korn die Arbeit der Gruppe. Oft gebe es gegenseitige Hilfestellungen für Alltagsfragen. Im vergangenen Jahr feierten die "Brügg'nbauer" ihr 45-jähriges Bestehen. Dotiert ist der Preis mit 9.000 Euro. "Was wir mit dem Preisgeld machen, werden wir gemeinsam mit den Ehrenamtlichen diskutieren. Ideen für Projekte haben wir viele", sagte Julia Korn.

Bürgerpreis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert

Einsamkeit treffe nicht nur ältere Menschen, sondern auch viele Jugendliche und Menschen in allen Lebenslagen, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) bei der Preisausschreibung. Man wolle mit dem diesjährigen Leitthema den Fokus auf Initiativen und Projekte lenken, die neue Formen der Begegnung schaffen und so einsamen Menschen nachhaltig konkret helfen, aus der Isolation herauszukommen. Die Menschen sollten "sich wieder als wichtiger Teil unserer Gesellschaft fühlen". Der Bürgerpreis des Bayerischen Landtags ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert und wird in mehreren Kategorien vergeben.