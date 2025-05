Rödelsee (epd). Das evangelische Kriseninterventionszentrum Respiratio auf dem unterfränkischen Schwanberg bei Rödelsee (Kreis Kitzingen) schließt Ende Juni 2026. Bereits im Februar hatte der Evangelische Pressedienst (epd) über das drohende Aus berichtet, die finale Entscheidung sei jedoch erst kürzlich gefallen, wie Einrichtungsleiterin Dagmar Kreitzscheck am Freitag mitteilte. Bislang wurde das Haus gemeinsam von den evangelischen Landeskirchen Bayern, Württemberg und Baden getragen, die ersten beiden ziehen sich nun aber aus der Finanzierung zurück.

Kreitzschek hatte die geplante Schließung auf epd-Anfrage bereits vor vier Monaten kritisiert. Das Haus mit seinen jeweils sechswöchigen Therapiegruppen sei bis zum Ende ausgelastet. Von daher könne sie die Entscheidung nicht nachvollziehen. Zudem erlebe sie, dass Depressionen und Burn-out-Fälle bei Menschen im kirchlichen Dienst ähnlich wie in der ganzen Bevölkerung zu- statt abnähmen. Das Haus Respiratio gibt es seit 1995. Seither ist es Anlaufstelle für Pfarrpersonen, Kirchenmusiker, Erzieher und viele weitere Berufsgruppen in privaten persönlichen Krisen.

Da die beiden evangelischen Landeskirchen Bayern und Württemberg im kommenden Jahr aus der Finanzierung aussteigen, fallen 80 Prozent der bisherigen Finanzierung weg. Unter solchen Voraussetzungen sei ein Weiterbetrieb nicht möglich. In einer Mitteilung vom Freitag räumt das Haus Respiratio ein, dass sich die finanziellen Verhältnisse der Kirchen rasant ändern und deshalb "derzeit allerorten kirchliche Arbeit aufgegeben wird", obwohl sie wichtig seien: "Es liegt in der Natur der Sache, dass die jeweiligen Einsparmaßnahmen nie für alle nachvollziehbar sind."

Die Evangelische Landeskirche in Baden wird das bislang ins Haus Respiratio gesteckte Geld künftig in ein neues Auszeitenprogramm als Element ihrer Mitarbeitendenfürsorge investieren, heißt es in der Mitteilung weiter. So sollen künftig in Heidelberg zweimal jährlich sechswöchige Kurse in der Respiratio-Tradition für Mitarbeitende der badischen Landeskirche stattfinden. Hinzu kommen neue kürzere Auszeitenformate. Bei freien Plätzen stehen diese Angebote auch Mitarbeitenden aus anderen Kirchen zur Verfügung. Kreitzscheck wird das neue Angebot leiten.

Kreitzscheck ist Pfarrerin der badischen Landeskirche und hat die Leitung des Hauses Ende 2020 übernommen.