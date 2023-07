Nürnberg (epd). Exzellentes Lernen und hochverbundene Studierende sind für die Nürnberger evangelische Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern Markenzeichen der Evangelischen Hochschule Nürnbergs (EVHN). Bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen ermutigte die Kuratoriumsvorsitzende sowohl Lehrende als auch Studierende, Wissenschaften "vor der Kontrastfolie des Evangeliums" kennenzulernen und eigene Träume zu verwirklichen.

Präsident Thomas Popp erinnerte an die Ursprünge und Vorgeschichte der EVHN seit den 1930er-Jahren, die mit der Zusammenlegung der Evangelischen Stiftungsfachhochschule in der Nürnberger Burgschmietstraße, dem Studiengang Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit in München-Pasing und dem Pflegemanagement in Neuendettelsau vor 25 Jahren in der Bärenschanzstraße eine gemeinsame Heimat fand. Aktuell könne man acht Bachelor- und drei Masterstudiengänge in Fachbereichen von Theologie bis zu Sozialwissenschaften belegen. Die EVHN sei als "Care"-Hochschule für ein umfassendes gesundheits- und sozialpflegerisches Hilfesystem in Nürnberg und im Hinblick auf Forschung sowie digitaler Kompetenz am Puls der Zeit.

Oberkirchenrat Stefan Reimers lobte die an der EVHN gepflegte "hohe Kunst, christliche Haltung und Wissenschaft miteinander zu verbinden". Der ständige Vertreter des bayerischen evangelischen Landesbischofs und Kuratoriumsmitglied sprach sich für eine "wissenschaftliche Theologie" aus, die nur inmitten der Menschen fruchten könne. Die mittlerweile rund 1.300 Studentinnen und Studenten der EVHN pflegten enge Kontakte in die Nürnberger Stadtgesellschaft. Zusammen mit den anderen beiden von der bayerischen evangelischen Landeskirche finanziell unterstützten Institutionen, der Hochschule für Musik in Bayreuth sowie der Augustana-Hochschule für Theologie in Neuendettelsau, bilde die EVHN einen "wohlklingenden Dreiklang" innerhalb der Landeskirche.

Der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) bekräftigte die Förderzusage des Freistaats in Höhe von 31,2 Millionen Euro für das Projekt "Evangelischer Campus Nürnberg" (ECN) am Rathenauplatz, in den die EVHN voraussichtlich 2026 mit anderen kirchlichen Einrichtungen einziehen soll.