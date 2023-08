Wolfratshausen (epd). Eine Tour zu historischen Synagogenorten in Bayerisch Schwaben bietet der Erinnerungsort Badehaus am 10. September an. Die Exkursion werde nach Binswangen und Buttenwiesen (beide Landkreis Dillingen an der Donau) führen, teilte der Erinnerungsort Badehaus in Wolfratshausen mit.

In Binswangen befindet sich den Angaben zufolge die älteste im neomaurischen Stil errichtete Synagoge Deutschlands. Am 9. November 1938 wurde das Innere der Synagoge von SA-Leuten geschändet und völlig zerstört. Später wurde sie als Lagerhalle zweckentfremdet; seit 1996 wird sie als Begegnungsstätte genutzt.

In Buttenwiesen wird das 1856/7 errichtete Synagogengebäude heute von der evangelischen Kirche für Gottesdienste genutzt. Es war im November 1938 geschändet und in den 1950er-Jahren zu einer Volksschule umgebaut worden. Erhalten sind der jüdische Friedhof und das ehemalige jüdische Ritualbad. An beiden Orten wird es eine fachkundige Führung geben.