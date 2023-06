München (epd). Einen entschlossenen Kampf gegen Reichsbürger hat am Donnerstag in München Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angekündigt. Bei einem Treffen mit dem bayerischen SPD-Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunn sagte Faeser, laut einer Mitteilung der Bayern-SPD, "der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für die freiheitlich demokratische Grundordnung in Deutschland". Dagegen wolle sie entschieden vorgehen. Ein besonderer Fokus liege dabei auf der Szene der Reichsbürger. Rund ein Viertel aller Reichsbürger würden in Bayern leben, sagte die Bundesinnenministerin.

Die Reichsbürgerszene sei besonders auch für Kommunalpolitiker eine große Gefahr, die immer häufiger Opfer von Angriffen und Attacken würden. Dem müsse man gemeinsam entschlossen entgegentreten, sagte Faeser laut Mitteilung. Wichtig sei insbesondere die Entwaffnung der Reichsbürger, daher habe sie Verschärfungen des Waffenrechts vorgeschlagen.