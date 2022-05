München (epd). Die Fahrradwerkstatt R18 der Evangelischen Jugend München (EJM) ist gerettet: Voraussichtlich ab Frühjahr 2023 zieht die Einrichtung der Berufsbezogenen Jugendhilfe von Milbertshofen nach Allach um. Dort habe man Räume im Neubaugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Diamalt-Werke gefunden, teilten die Verantwortliche per Facebook mit. Bis Ende 2022 könne man den Betrieb noch in der alten Werkstatt aufrechterhalten.

Der Mietvertrag in Milbertshofen war ursprünglich bereits bis Ende Juni 2022 gekündigt worden. Die monatelange Suche nach einer neuen, bezahlbaren Werkstatt gestaltete sich schwierig: Weil die R18 auf Laufkundschaft angewiesen ist, schieden Räume in Gewerbegebieten aus. Über die neue Lösung zeigten sich die Verantwortlichen erleichtert: "Wenn man sein Herzblut in etwas steckt und sich nicht vom Weg abbringen lässt, wird man früher oder später Früchte ernten." Diese Botschaft wolle man an junge Menschen weitergeben.

Die Fahrradwerkstatt R18 qualifiziert in ihrer Werkstatt Jugendliche und junge Erwachsene, die einer besonderen Förderung bedürfen. Vier Ausbildungsplätze zum Fahrradmonteur und acht Qualifizierungsplätze verbinden handwerkliche Qualifikation und pädagogische Unterstützung. Ziel sei, dass junge Menschen eine Arbeitsstelle bekommen, "auch wenn sie auf den ersten Blick nicht die besten Voraussetzungen mitbringen", heißt es auf der Homepage.