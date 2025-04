Nürnberg (epd). Die Evangelische Familien-Bildungsstätte (FBS) hat einen neuen Sitz innerhalb Nürnbergs bezogen. Die Kurse in der Familien- und Erwachsenenbildung, Eltern-Kind-Kurse, Kreativkurse oder die offenen Angebote seien seit 1. April in der Südlichen Fürther Straße 20 zu finden, teilte das FBS am Dienstag mit. Damit ist das Zentrum im Stadtteil Gostenhof geblieben, wo es seit 1991 in einer Immobilie der evangelischen Landeskirche untergebracht war. Die soll nun saniert werden.

"Unsere Arbeit steht auf drei Pfeilern: Bildung, Beratung und Begegnung", sagte die Leiterin der FBS Silvia Lembeck. Diese Säulen würden auch im neuen Haus die Arbeit tragen. "Wir glauben daran, dass Bildung mehr ist als Wissen - sie ist Herzensbildung und die Stärkung von Gemeinschaft." Ein fester Bestandteil der Arbeit bleibe die Integrationsarbeit, die sich durch alle Bereiche ziehe und ein zentraler Aspekt der Mission der FBS sei, sagte Lembeck.

Mit den Angeboten in der Familienbildung will die Einrichtung den Angaben nach Familien erreichen und sie in ihrer Alltags- und Erziehungskompetenz unterstützen. Sie ist aus den sogenannten Mütterkursen des Bayerischen Mütterdienstes hervorgegangen und wurde 1957 als "Mütterschule Nürnberg" gegründet. Einer der Gesellschafter des FBS ist das Frauenwerk Stein.