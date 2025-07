Hof (epd). Unter dem Motto "Farbenfroh Festival 2025" veranstalten neun evangelische Kirchengemeinden in Hof am Sonntag, 20. Juli, einen Regionen-Kirchentag. Der Norden von Hof werde sich von 11 bis 17 Uhr in eine bunte Festmeile verwandeln, teilte das Dekanat Hof am Montag mit.

Ein besonderer Höhepunkt werde der Auftritt des KI-Experten Eldar Sultanow um 15 Uhr, der unter der Überschrift "Möge die Macht der KI mit dir sein!" Einblicke geben, wie sich Kirche und moderne Technologie begegnen könnten. Bürgernähe wird beim Farbenfroh Festival großgeschrieben: Um 12 Uhr stelle sich Landrat Oliver Bär bei einem Podiumsgespräch den Fragen der Besuchenden.

Die offene Bühne bietet den ganzen Tag Programm von der Happy Metal Brass Band aus Trogen über die Pop-Lobpreis-Band "Hope & Mind" aus Töpen bis hin zur Band "Up" aus Leupoldsgrün. Der gemeinsame Posaunenchor aller Kirchengemeinden sorgt beim Eröffnungs-Gottesdienst mit Poetry-Slam und Trialog-Predigt für einen feierlichen Auftakt, hieß es.

Geplant sind auch ein Kinder- und Familienprogramm und ein "Markt der Möglichkeiten", bei dem die Facetten des kirchlichen Lebens in der Region gezeigt werden sollen. Vorträge zu "Frauen der Reformationszeit" oder zum "Schwammbalkon an der Kreuzkirche" stehen auch auf dem Programm.