Fürth, Nürnberg, Landhut (epd). Kommenden Sonntag (24. September) laden Kirchengemeinden in ganz Bayern zur Aktion "Back to Church" ein. Sie soll die Menschen zurück in die Kirche holen, sagte Michael Wolf, Referent für Kirchen- und Gemeindeentwicklung im Landeskirchenamt, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Gottesdienstbesucher sind eingeladen, Verwandte, Freunde und Nachbarn mitzubringen. Das Ziel sei, an diesem Sonntag besonders auf Willkommenskultur zu achten und Gastfreundschaft zu leben.

Die Kirche St. Peter und Paul in Fürth zum Beispiel fränkelt das Motto ein in "Zrück zur Kerch" und lädt um 10 Uhr zu einem Fahrradgottesdienst unter der Linde ein, an den sich verschiedene gemeinsame Fahrradtouren anschließen. Die Markuskirche in Nürnberg feiert ihren Gottesdienst um 11 Uhr. Für das gemeinsame Essen nach der Kirche sorgt die persische Gemeindegruppe. Anmeldungen sind über das Pfarramt möglich.

In der Landshuter Christuskirche schließt sich an den Gottesdienst um 10 Uhr das Gemeinde-Herbstfest an. In Rottenburg an der Laaber können sich Interessierte spontan auf dem "Segens-Bankerl" beim Rottenburger Straßenfest segnen lassen. In der Bobinger Dreifaltigkeitskirche im Kirchenkreis Augsburg wird es nach dem Gottesdienst um 10 Uhr ein festliches Buffet geben.