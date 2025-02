Rödelsee (epd). Mit einem Festgottesdienst am Samstag (15. Februar) um 11 Uhr feiert die Communität Casteller Ring ihr 75-jähriges Bestehen. Landesbischof Christian Kopp hält die Predigt, teilte die Evangelische Landeskirche am Freitag mit. Der christliche Glaube stehe für radikale Weite, so Kopp. "Als Christinnen und Christen sind wir auf weiten Raum gestellt und können anderen helfen, weiterzudenken und zu leben." Der Schwanberg sei für diese spirituelle Erfahrung ein ganz besonderer Ort, "an dem Menschen zum Schweigen und Hören kommen in einer lauten Welt voller Unruhe. Hier kann man loslassen, Weite erfahren und neue Kraft schöpfen".

Die Communität Casteller Ring zählt zu den wenigen evangelischen Klöstern in Deutschland. Gegründet wurde sie 1950 in Castell im unterfränkischen Landkreis Kitzingen von den beiden Frauen Mater Christel Schmidt und Maria Pfister. Heute leben und wirken knapp 30 Schwestern auf dem Schwanberg. Besonders prägend sei der Mitteilung zufolge das Engagement der Schwestern für Exerzitien, Seelsorge und Seminararbeit in den Gästehäusern des Evangelischen Klosters Schwanberg. "Der Schwanberg ist für die Landeskirche ein wichtiger Ort, Spiritualität als Grundmelodie des Glaubens zu fördern", sagte Oberkirchenrat Stefan Blumtritt. Seit Jahren findet hier eine qualifizierte und nachgefragte Aus - und Fortbildung zur Meditation statt.

Im Rahmen des Jubiläums gibt es außerdem am 20. Juli den Schwanberg-Tag. Er beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr im Schlosshof und endet nach einem vielfältigen Programm um 17 Uhr mit dem Abendgebet.