Nürnberg (epd). Der Bachchor der Nürnberger Lorenzkirche feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr soll am Sonntag, 30. Juli (10 Uhr) der Festgottesdienst mit Werken unter anderem von Joseph Haydn und Felix Mendelssohn Bartholdy werden, teilte Kirchenmusikdirektor Matthias Ank am Mittwoch mit.

In dem Laienchor an der größten evangelischen Kirche Bayerns singen 100 Sängerinnen und Sänger. Als einer der großen Kirchen- und Oratorienchöre Nürnbergs stehe der Chor in einer doppelten Tradition, erklärt Ank. Er verstehe sich als Erbe der in der Reformationszeit entstandenen evangelischen Kantoreien und andererseits der im frühen 19. Jahrhundert entstandenen bürgerlichen Musikkultur.

In den 100 Jahren seines Bestehens wurde der Bachchor St. Lorenz nur von drei Lorenzer Kantoren geleitet: Walther Körner (1923 bis 1961), Hermann Harrassowitz (1962 bis 1995) und Matthias Ank (seit 1996).