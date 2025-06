Augsburg (epd). Aus Anlass des 495. Jahrestages der Verlesung des Augsburger Bekenntnisses (Confessio Augustana) lädt das Evangelisch-Lutherische Dekanat Augsburg am 25. Juni zu einer Festveranstaltung ein. Die Kanzelrede wird Johann Hinrich Claussen halten, Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), wie das Dekanat mitteilte. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr in der St. Anna Kirche statt und wird musikalisch begleitet vom Bezirksposaunenchor des Dekanats.

Das Thema der Kanzelrede laute "Politische Kultur - protestantisch gedacht. Aktuelle Überlegungen im Anschluss an einen berühmten Augsburger Theologen" und nehme Bezug auf Ernst Troeltsch, der 1865 in Augsburg-Haunstetten geboren wurde und als herausragender Theologe gelte. Troeltsch habe sich politisch als Abgeordneter engagiert und als Publizist in Zeitschriften für eine Legitimierung der Weimarer Verfassung geworben, hieß es weiter. Als Kulturwissenschaftler und Geschichtsphilosoph sei er für eine "Erneuerung der europäischen Humanitätsidee" eingetreten.

Die Confession Augustana wurde am 25. Juni 1530 in Augsburg als Zusammenfassung lutherischer Lehre dem Kaiser überreicht und öffentlich verlesen. Sie markiert einen Meilenstein der Reformationsgeschichte. Heute ist die Confessio Augustana gemeinsames Bekenntnis von 150 lutherischen Kirchen in 99 Ländern weltweit, denen über 78 Millionen Christinnen und Christen angehören. Sie werden durch den 1947 gegründeten Lutherischen Weltbund vertreten, der sich nach eigenen Angaben für die Förderung von Gerechtigkeit, Frieden, Versöhnung und Würde für Einzelpersonen und Gemeinschaften einsetzt.