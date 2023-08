Dinkelsbühl (epd). In einem alten Stadttor der historischen Altstadt von Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entstand durch das Feuer im Nördlinger Tor ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Anwohner hatten den Brand am Morgen gemeldet. Er breitete sich auf den ersten und zweiten Stock des Turms aus.

Nach Polizeiangaben konnte der Brand schnell gelöscht und das Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindert werden. Mehrere Dutzend Feuerwehrkräfte seien im Einsatz gewesen. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung lägen jedoch nicht vor, hieß es.

Die ehemals Freie Reichsstadt Dinkelsbühl liegt an der Romantischen Straße. Jedes Jahr kommen Tausende Touristen aus aller Welt in die Stadt, um den gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern zu besichtigen.