München (epd). Die Dachverbände der Heimat- und Volksmusikpflege in Bayern erhalten 2,9 Millionen Euro vom bayerischen Finanz- und Heimatministerium. Die Fördermittel gehen unter anderem an den Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, den Verband für Orts- und Flurnamenforschung und den Bayerischen Trachtenverband, teilte die Behörde am Freitag mit. Ziel sei, "bayerisches Kulturerbe und Lebensgefühl bestmöglich zu erhalten und unseren zukünftigen Generationen weiterzugeben", erklärte Heimatminister Albert Füracker (CSU) laut Mitteilung.

Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf dem bayerisch-tschechischen Grenzraum. Hier unterstütze das Ministerium mit dem ersten Förderprogramm, das ausschließlich für den ländlichen Raum gedacht sei, Zukunftsprojekte mit grenzüberschreitendem Charakter. Seit 2021 wurden dabei bereits 23 Projekte mit einer Gesamtsumme von rund 6,5 Millionen Euro finanziell unterstützt, darunter die App "WanderKultur", in der die Mitglieder des Bayerischen Wald-Vereins ihr Wissen um Heimatschätze einbringen können, oder "Timetravel Fichtelgebirge", eine digitale Zeitreise zu markanten Persönlichkeiten und regionalen Besonderheiten.