Würzburg (epd). Der Förderverein der Würzburger Bahnhofsmission hat wieder Geld gesammelt, um den Nachtdienst der sozialen Einrichtung weiter zu gewährleisten - diesmal 60.000 Euro, wie der Förderverein am Freitag mitteilte. Die Bahnhofsmission sei für Menschen in existenziellen Notlagen oft der einzige Anlaufpunkt in der Stadt. Die Menschen bekommen dort Essen und Trinken, es gibt Übernachtungsmöglichkeiten für Frauen - zudem immer jemanden, der in psychischen Ausnahmesituationen zuhört.

Die Würzburger Bahnhofsmission ist neben der Münchner die einzige in ganz Bayern, die rund um die Uhr geöffnet hat. Getragen wird sie von der ökumenischen Christophorus-Gesellschaft.