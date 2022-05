Krieg, Corona, Klima: Zuversicht in der Krise

Was Experten gegen den Krisen-Blues empfehlen: "Wir brauchen Inseln der Auszeit"

Krieg in der Ukraine, Corona, die Klimakrise – all das belastet derzeit viele Menschen sehr. Was hilft uns, schwierige Zeiten und Lebenskrisen zu überstehen? Was wir gegen Angst und ein diffuses Gefühl der Ohnmacht tun können, das erklären ein Angstforscher, ein Musiker, ein Bischof und eine Kinder- und Jugendpsychiaterin.