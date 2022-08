Hersbruck (epd). Der Naturpark Fränkische Schweiz gehört mit 2.300 Quadratkilometern zu den größten seiner Art in ganz Deutschland. Eine Ausstellung unter dem Motto "Natur & Mensch" informiert über die Besonderheiten in dem Gebiet. Sie ist ab Freitag, 5. August, bis zum 9. Oktober im Deutschen Hirtenmuseum in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) zu sehen, teilte das Museum am Donnerstag mit.

Die Wanderausstellung gehe auf kulturhistorische und auch touristische Themen ein und hebe die geologischen und biologischen Besonderheiten im Naturpark hervor, heißt es in der Mitteilung. Die langjährige Geschichte und Organisation des Naturparks, den es seit 54 Jahren gibt, würden ebenso behandelt wie das Wandern und Klettern. Das Museumspublikum erhalte auch einen Überblick über landwirtschaftliche Besonderheiten der Region und deren Biodiversität. Beispielsweise lasse sich die Entwicklung von Kalkmagerrasen und Wacholderheiden durch eine extensive Weidewirtschaft nachvollziehen. Auch auf die natürlichen Ökosysteme, wie Felsen, Höhlen und Flüsse und deren Entstehung werde eingegangen.