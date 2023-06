Schwabach (epd). Nach dem Besuch einer Delegation aus Papua-Neuguinea im evangelischen Dekanat Schwabach haben die Kirchenvertreter einen Gegenbesuch der Franken in zwei Jahren vereinbart. Dekan Paulus Yawising aus dem Partnerdekanat Menyamya sei mit einer Gruppe auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag gewesen, auf Einladung von Mission EineWelt, dem Partnerschaftszentrum der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Anschließend besuchten die Gäste die Schwestergemeinden und Einrichtungen im Dekanat Schwabach, teilte das Dekanat am Dienstag mit. Papua-Neuguinea liegt nördlich von Australien und wird zu Ozeanien gezählt.

Yawising feierte mit 300 Gläubigen aus fünf Gemeinden ein großes "Pfingstfest der Region" und war in einem Kinder- und Jugendzeltlager zu Gast. "Kinder und Jugendliche sind Kirche von morgen", sagte er, sie stünden sowohl in Deutschland als auch in Papua-Neuguinea vor vielen Herausforderungen. "Es ist wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die junge Generation richten", sagte der Dekan. Beeindruckt zeigte sich Yawising von einer Beerdigung. "Es hat mich berührt, dass es bei euch Familiengräber gibt", stellte er fest. In Papua-Neuguinea werde jeder Verstorbene in einem eigenen Grab beerdigt.