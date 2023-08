Fürth (epd). In Fachhochschulen und Universitäten haben im Jahr 2022 74.957 Menschen eine erfolgreiche Prüfung abgelegt. Die Zahl der Studienabschlüsse sei damit um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Unter den erfolgreichen Prüflingen seien mehr als die Hälfte Frauen (50,7 Prozent). Überdurchschnittlich hoch fällt der Anteil der Absolventinnen bei künstlerischen und sonstigen Abschlüssen (59,8 Prozent) aus. Der Frauenanteil im Bereich der Naturwissenschaften liegt bei 32 Prozent und steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht. 46 Prozent der Promotionen werden von Frauen abgelegt. Insgesamt wurden in Bayern im Jahr 2022 4.910 Promotionen erfasst.