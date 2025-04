München (epd). ARD und ZDF übertragen alle Spiele der Frauen-Europameisterschaft live im Fernsehen. Welche Spiele der EM-Gruppenphase in der ARD und welche im ZDF zu sehen sind, stehe bereits fest, teilte die ARD-Sportkoordination am Mittwoch in München mit. Die EM wird vom 2. bis 27. Juli mit 16 Teams in acht Schweizer Städten ausgetragen.

Deutschland, achtmal Europameister bei bislang 13 EM-Turnieren, trifft in der Gruppenphase auf Polen, Dänemark und Schweden. So überträgt den Angaben zufolge die ARD am Freitag, 4. Juli, um 21:00 Uhr live die Begegnung Deutschland - Polen aus St. Gallen sowie am Dienstag, 8. Juli, um 18:00 Uhr das zweite Gruppenspiel Deutschland - Dänemark live aus Basel im Ersten und in der ARD-Mediathek.

Auch der Eröffnungs-Spieltag mit Island gegen Finnland und dem Spiel des Gastgebers Schweiz gegen Norwegen am Mittwoch, 2. Juli, ist live in der ARD zu sehen.

Das deutsche Abschluss-Spiel der Vorrunde gegen die Auswahl aus Schweden in Zürich zeigt das ZDF live am Samstag, 12. Juli, um 21:00 Uhr.

Auch das Finale, das am Sonntag, 27. Juli, um 18:00 Uhr in Basel stattfindet, wird vom ZDF live übertragen.

16 Teams spielen bei der EM in vier Gruppen um den Einzug in die K.o.-Runden. Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft überträgt das ZDF live das deutsche Viertelfinale, die ARD zeigt ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung live.

Von allen deutschen Spielen gibt es außerdem Audio-Livestream-Übertragungen in der ARD Audiothek. Die Verteilung der übrigen Spiele in der K.o.-Phase erfolgt aktuell im Anschluss an die jeweilige Runde zwischen ARD und ZDF.