Bamberg (epd). Das Erzbistum Bamberg sucht Beraterinnen für Erzbischof Ludwig Schick. Sie sollen in der Frauenkommission den Erzbischof aus Frauensicht in kirchlichen und gesellschaftlichen Fragen unterstützen, teilte die Pressestelle am Mittwoch mit. Sie sollten aber auch kirchliche Entscheidungen kritisch begleiten und eigene Vorschläge einbringen, erläuterte Astrid Franssen, Gleichstellungsbeauftragte im Erzbischöflichen Ordinariat.

Themen, die die Frauenkommission in der vergangenen Amtszeit beschäftigt hätten, seien der kirchliche Reformprozess Synodaler Weg, der bistums-interne Umstrukturierungsprozess, jugendgerechte Liturgie, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Frauen in kirchlichen Leitungsämtern gewesen, sagte der Sprecher des Erzbistums, Harry Luck, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch.

Frauen, die kirchlich engagiert seien und sich in aktuelle Debatten einbringen wollten, könnten sich bis zum 22. Juni bewerben, hieß es. Die nächste Amtszeit der Kommission beginnt im Herbst. Das ehrenamtliche Gremium existiert den Angaben nach seit 2005 und wird alle vier Jahre neu besetzt. Es besteht aus jeweils acht Frauen verschiedenen Alters aus unterschiedlichen Berufen. Sieben der acht Plätze werden für die kommende Amtszeit von Herbst 2022 bis 2026 neu besetzt.