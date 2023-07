Großweil (epd). Ob Kegeln oder Töpfern, Seilern oder Schablonieren: Wer in den Ferien kreativ werden will, findet im oberbayerischen Freilichtmuseum Glentleiten in den Sommerferien über 40 Mitmach-Programme. Zu den meisten Kursen müsse man sich nicht anmelden, teilte das Freilichtmuseum am Freitag mit. Den Anfang mache die Keramikwoche in der Hafnerei am Samstag (29. Juli). Beim beliebten Waschtag am 8. August rückten die Kinder der Museumswäsche mit Waschbrett und altertümlichem Wäschestampfer zuleibe.

Die Glentleiten ist eigenen Angaben zufolge das größte Freilichtmuseum Südbayerns. Über 60 original erhaltene Bauernhäuser machen den ländlichen Alltag vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart erfahrbar.