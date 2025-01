München (epd). Im Vorfeld der Bundestagswahl hat die Bewegung "Fridays für Future" landesweit Klimademonstrationen angekündigt. In zahlreichen bayerischen Städten wie auch bundesweit wollen Klimaschützer am 14. Februar (Freitag) auf die Straße gehen, teilte die Organisation Fridays for Future München am Freitag mit. Zu Streiks rufen Ortsgruppen laut Fridays-Übersichtskarte unter anderem in Augsburg, Bayreuth, Bamberg, Coburg, Eichstätt, Erlangen, Freising, Fürth, Hof, Ingolstadt, Kempten, München, Regensburg, Vilsbiburg, Wolfratshausen und Würzburg auf.

2025 gebe es "keine ehrlichen Antworten auf irgendeine große Frage unserer Zeit, sei es soziale Ungleichheit, Wirtschaft oder Migration, wenn die Klimakrise ignoriert wird", sagte Fridays-Pressesprecherin Jana Häfner laut Mitteilung. "Dabei haben wir als junge Generation ein Recht auf Zukunft, ein Recht auf ein Ende des Dauerkrisenmodus, mit dem wir die letzten Jahre aufgewachsen sind." Die nächste Bundesregierung werde aufgefordert, "endlich entschlossen zu handeln und die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen".

In München findet die zentrale Kundgebung um 14 Uhr auf dem Königsplatz statt. In Bamberg startet der Protest um 13 Uhr und in Würzburg um 15 Uhr jeweils am Hauptbahnhof, in Augsburg um 16 Uhr am Rathausplatz.

Die Bewegung "Fridays for Future" kritisiert die Wahlprogramme der Parteien als unzureichend. Sie fordert unter anderem Klimaneutralität für Deutschland und den Ausstieg aus dem Erdgas bis 2035 sowie eine Besteuerung von Superreichen und fossilen Konzernen. Die Bundestagswahl findet am 23. Februar statt.