München, Berlin (epd). Gut eine Woche vor der Bundestagswahl sind an mehr als 150 Orten in Deutschland Demonstrationen zum Schutz des Klimas geplant. Die Organisation Fridays for Future stellt den sogenannten Klimastreik heute (Freitag) unter das Motto "Recht auf Zukunft". Demonstriert wird auch in Bayern unter anderem in München, Nürnberg, Würzburg, Augsburg, Regensburg und Bamberg.

Die Demonstrationen werden von Organisationen wie campact, Greenpeace und der Deutschen Umwelthilfe unterstützt. Auch die evangelische Kirche hat zur Teilnahme aufgerufen. Proteste sind unter anderem in Hamburg, München, Berlin und Köln geplant.