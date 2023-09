München (epd). Der Rat der Religionen in München will unter dem Motto "Gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit" ein Zeichen der Versöhnung setzen. Das diesjährige Friedensgebet der Religionen werde am Donnerstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr auf dem Frauenplatz vor dem Liebfrauendom in München stattfinden, teilten das Erzbistum München und Freising und das evangelische Dekanat München zusammen am Mittwoch mit.

Mitglieder verschiedener Münchner Religionsgemeinschaften lesen und rezitieren Texte aus ihren jeweiligen Heiligen Schriften, singen und sprechen Gebete aus ihren Traditionen, hieß es. Neben Protestanten und Katholiken und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) nehmen Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), des Münchner Forums für Islam (MFI), der Orthodoxen Kirchen, der Deutschen Buddhistischen Union, der Alevitische Gemeinde und der Baha‘i-Gemeinde München teil.

Der Rat der Religionen in München wurde im Juli 2016 gegründet, um die Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften vor Ort zu stärken, heißt es in der Mitteilung. Durch Dialog und Beratung solle das gegenseitige Verständnis und Zusammenleben in der Stadtgesellschaft verbessert werden.