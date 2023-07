München (epd). Entdeckertour auf dem Friedhof: Mit einer neuen Veranstaltungsreihe lädt das Evangelische Bildungswerk (ebw) zur Entdeckung der 24 Münchner Friedhöfe ein. Friedhöfe seien "so unterschiedlich wie die Stadt selbst", teilte das ebw am Montag mit. Die Spanne reiche vom alten Dorffriedhof bis zur modernen Anlage. Immer jedoch seien die letzten Ruhestätten "Orte des Friedens, mitten im Trubel der Großstadt".

Der erste Friedhofsspaziergang findet am 17. September im Perlacher Forst statt, danach folgen jeden Monat weitere Rundgänge. Als "Friedhofsführer" fungieren die Pfarrerinnen und Pfarrer, in deren Gemeindegebiet der jeweilige Gottesacker liegt. Neben den historischen Fakten spielten deshalb auch die persönlichen Interessen der Theologen "für Kunst, Literatur, Geschichte, Natur oder Musik" eine Rolle, heißt es in der Ankündigung.

Außerdem seien die Spaziergänge eine unkomplizierte Gelegenheit, um mit den Pfarrerinnen und Pfarrern n ins Gespräch zu kommen oder Fragen rund um Tod und Trauer zu stellen. Das ebw kooperiert bei der Reihe mit der "Segen.Servicestelle" der bayerischen Landeskirche.