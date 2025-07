München (epd). Die frühere langjährige Landessynodale Herta Küßwetter ist mit dem Dr.-Werner-Dollinger-Taler des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) der CSU ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde überhaupt erst zum zweiten Mal verliehen, Laudator war der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein, wie der EAK mitteilte. Der Arbeitskreis will mit dem Taler Personen auszeichnen, die sich "in herausragender Weise an der Schnittstelle von Kirche und Politik verdient gemacht haben".

Herta Küßwetter aus Ehingen am Hesselberg war über mehrere Jahrzehnte Mitglied der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB). Dort war sie unter anderem auch etliche Jahre Sprecherin des theologisch konservativen Synoden-Arbeitskreises "Gemeinde unterwegs". Sie sei in der Synode nicht nur eine "fachkundige Beraterin" gewesen, sondern auch "leidenschaftliche Streiterin für die gesellschaftliche Relevanz kirchlichen Handelns". Dabei sei sie stets dem "Prinzip der leisen Töne" gefolgt.

Zur Verleihung der Auszeichnung waren neben der EAK-Vorsitzenden, der CSU-Landtagsabgeordneten Barbara Becker, auch verschiedene Ehrengäste gekommen - etwa der Synoden-Vizepräsident Hans Stiegler aus Ansbach sowie weitere Synodale.