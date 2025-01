Neuendettelsau (epd). Der frühere Direktor des bayerischen Missionswerks, Horst Becker, ist tot. Der evangelische Pfarrer starb bereits am Montag (6. Januar) im Alter von 98 Jahren in Neuendettelsau, wie Mission EineWelt am Donnerstag mitteilte. Becker leitete das Missionswerk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern von 1972 bis 1991. Wenige Monate nach der Gründung des Missionswerks hatte er dort die Leitung übernommen und überführte die vormals unabhängige Einrichtung in die Landeskirche.

Die Direktorin von Mission EineWelt, Gabriele Hoerschelmann, würdigte Becker unter anderem für sein großes Engagement in der damaligen Transformationsphase. Becker habe sich "immer wieder mit Nachdruck" für den Stellenwert der Missions- und Partnerschaftsarbeit in der bayerischen Landeskirche eingesetzt. Becker habe die ökumenischen Kirchenpartnerschaften der Landeskirche deutlich erweitert, die vormals einseitige Nord-Süd-Blickrichtung aufgebrochen und Mitarbeitende aus Partnerkirchen nach Neuendettelsau geholt.

Mission EineWelt ist das Partnerschaftswerk der bayerischen evangelischen Landeskirche mit Sitz in Neuendettelsau (Kreis Ansbach). Es gestaltet im Auftrag der Landeskirche die Partnerschaften zu Kirchen in Afrika, Lateinamerika, im Pazifik und in Ostasien. Entstanden ist Mission EineWelt 2007 aus der Fusion des Missionswerks Bayern, dem Kirchlichen Entwicklungsdienst und der Stelle des Lateinamerikabeauftragten. Die aktuellen Direktoren von Mission EineWelt sind Gabriele und Hanns Hoerschelmann.