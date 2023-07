Gauting (epd). Die Regisseurin Margarethe von Trotta ist als Ehrengast beim Fünf Seen Filmfestival angekündigt. Von Trotta werde ihren Film "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste", mit dem das Festival am 22. August eröffnet wird, im Seebad Starnberg persönlich vorstellen, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Erst zwei Monate später starte der Film über die Beziehung von Ingeborg Bachmann und Max Frisch in den deutschen Kinos. Das Fünf Seen Filmfestival findet zum 17. Mal in Gauting, Starnberg, Schloss Seefeld und Weßling statt. Es dauert vom 22. bis 30. August.