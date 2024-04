München (epd). Für rund 34.000 Jugendliche in Bayern beginnen am Montag (22. April) die Abiturprüfungen. Das Abitur sei für sie "ein bedeutender Meilenstein und das Sprungbrett in die Zukunft", sagte die bayerische Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) laut Mitteilung vom Freitag. Zugleich sei es eine Bilanz von Können und "jahrelanger Einsatz- und Ausdauerbereitschaft". Sie wünsche allen Abiturientinnen und Abiturienten "viel Erfolg in den anstehenden Prüfungen".

Die bayerischen Abiturprüfungen 2024 beginnen am 22. April und dauern bis 14. Juni. Schriftlich abgefragt werden Deutsch, Mathe und ein weiteres Fach aus dem Bereich Fremdsprachen, Gesellschafts- oder Naturwissenschaft. Anschließend folgen pro Schüler zwei weitere mündliche Prüfungen.