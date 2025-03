Straubing (epd). Zu einem ökumenischen Motorradgottesdienst laden evangelische und katholische Kirche am 4. Mai nach Straubing ein. Bis zu 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden zu dem Biker-Event an der Messehalle am Hagen erwartet, sagte der Biker-Seelsorger Frank Möwes von der Versöhnungskirche in Straubing dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag. Der Motorradgottesdienst sei eine der größten Segensveranstaltungen für Motorradfreunde in Bayern.

Der Gottesdienst um 14 Uhr werde in Sprache und Musik auf Motorradfahrer abgestimmt und stehe unter dem Motto "Born to be free", sagte der evangelische Theologe weiter. Auftakt des Biker-Events ist um 11 Uhr mit einer Veranstaltung zur Unfallprävention durch das Polizeipräsidium Niederbayern. Angekündigt sind Informationsstände und Mitmachaktionen von Polizei, Feuerwehr, Johanniter Unfallhilfe oder auch ADAC. Neben Sicherheitsthemen stehen auch Reaktionstests auf dem Programm.

Im Anschluss an den Motorradgottesdienst könnten sich Motorradfahrer einzeln einen Segen zusprechen lassen, bevor es gemeinsam auf einen Korso rund um Straubing gehe, sagte Möwes. Die ökumenische Veranstaltung findet jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai zum Auftakt der Motorradsaison statt, heuer bereits zum 26. Mal.