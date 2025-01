Fürth (epd). Menschen, die von ihren Erfahrungen aus der Coronazeit erzählen, werden in Fürth gesucht. Der evangelische Dekan Jörg Sichelstiel möchte hören, was sie über ihre Erlebnisse mit der Pandemie berichten, wie das Dekanat am Donnerstag mitteilte. Die Rückmeldungen sollen in zwei Veranstaltungen mit dem Titel "Fünf Jahre Corona - Ein Beitrag zur Aufarbeitung" im März einfließen.

Fünf Jahre nach dem Auftauchen der ersten Covid-19-Fälle habe die Pandemie Spuren hinterlassen, so Sichelstiel. Bis heute gebe es belastende Erfahrungen aus dieser Zeit der Lockdowns und Kontaktverbote. Der Dekan sucht Menschen, die Erlebnisse vor allem zu drei Punkten erzählen: worüber nicht mehr geredet wird, worunter sie bis heute leiden und was sie gelernt haben. So litten beispielsweise Menschen darunter, dass sie sich von Sterbenden nicht verabschieden konnten.

Wer seine Erfahrungen mitteilen möchte, kann sich telefonisch oder per Mail an das Dekanatsbüro wenden. Die Teilnahme ist auch anonymisiert auf der Dekanats-Website möglich.

Die geplanten Veranstaltungen sind folgende: Am Mittwoch, 19. März, findet ein Podiumsgespräch mit Menschen statt, die in der Pandemie Verantwortung getragen haben (19 Uhr im Gemeindehaus St. Michael). Am Sonntag, 23. März, ist ein Gottesdienst mit dem früheren bayerischen Diakoniepräsidenten Michael Bammessel (10 Uhr in der Fürther Altstadtkirche) geplant.